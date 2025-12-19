Canto corale e launeddas nella chiesa di Sant’Elia 

Sarà la Chiesa di Sant’Elia ad accogliere stasera alle 19 il concerto di chiusura del Festival Corale Città di Cagliari 2025, rassegna organizzata dall’Associazione Musicale Collegium Karalitanum con il contributo del Comune. Un evento che conclude un percorso artistico ricco di partecipazione e consensi, portando la musica e la cultura in un quartiere vivo e complesso della città.

Gli artisti

Protagonisti della serata saranno il Coro Collegium Karalitanum, diretto dal Maestro Giorgio Sanna, e il prestigioso gruppo Cuncordia a Launeddas, ambasciatori nel mondo del più antico strumento musicale della Sardegna. Insieme daranno vita a un incontro sonoro di grande suggestione, in cui la potenza espressiva del canto corale dialogherà con il respiro arcaico delle launeddas. Le due prestigiose compagnie sono realtà artistiche che da anni valorizzano la tradizione sarda con competenza, passione e una costante attenzione alla dimensione comunitaria. Il programma vedrà l’esecuzione di brani quali Notte de Chelu, Naschid’est, Anghelos Cantate, Adeste Fideles, in un percorso musicale capace di coniugare spiritualità e tradizione. Un repertorio pensato per accendere emozioni autentiche e creare un clima di raccoglimento e bellezza, in sintonia con l’attesa delle festività, ormai alle porte.

Il festival

Il concerto di Sant’Elia suggella un’edizione particolarmente fortunata del Festival Corale Città di Cagliari, che ha visto la partecipazione dei Tenores di Bitti Remunnu ’e Locu, il Coro Concordia Villa Ecclesiae e il Coro Serpeddì. La scelta di concludere il Festival a Sant’Elia assume un significato speciale: un invito a vivere la musica come spazio di incontro e appartenenza.

