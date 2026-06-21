Cantieri in via Nuoro e in via Gramsci per il nuovo asfalto 

Sebbene restino ancora vie costellate di buche, l'attività di sistemazione delle strade prosegue e oggi segna una tappa importante. È, infatti, la volta di via Nuoro, pieno centro cittadino: la strada parte da piazza Matteotti, ha da un lato piazza Rinascita, dall'altra piazza Ciusa e il mercato, e si dirige verso i palazzi popolari. L’anno scorso si era provveduto ad alcuni rattoppi di buche che spuntavano periodicamente, ma la strada non veniva coinvolta in un radicale intervento da decenni.

«I lavori inizieranno oggi - afferma l'assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu - un'ordinanza limita le soste sino al tardo pomeriggio ma si tratterà di avere pazienza per massimo 2-3 giorni». E la stessa situazione, in settimana, si ripeterà in viale Gramsci, strada principale, piena di crepe e imperfezioni in cui non si interveniva radicalmente da 20 anni. Fra le opere previste, anche il ripristino dei sampietrini fra via Istria e via Gramsci, divelti dal 2014: l'intervento non è stato eseguito giorni fa nell'ambito della sistemazione dei tozzetti di piazza Rinascita e piazza Ciusa perché l’ufficio tecnico ha progettato un tipo di sistemazione più importante. Tre giorni fa, infine, completata la nuova bitumazione di via Napoli e soprattutto del tratto di via Brigata Sassari (fra via Toscana e via Gramsci) dove erano presenti da sempre notevoli buche. «Questioni di giorni ma resta da definire - conclude Mureddu - anche l'intervento vicino al ponte di Medadeddu in cui è presente un’oggettiva situazione critica».

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