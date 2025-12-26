VaiOnline
Narcao.
27 dicembre 2025 alle 00:10

Cantieri aperti a Rosas e nel campo di calcetto 

Il Comune di Narcao ha ottenuto due finanziamenti regionali dall'assessorato della Pubblica Istruzione per un totale di 222.880 euro: riqualificazione del campo di calcetto di via del Parco (100.000 euro) e manutenzione straordinaria del villaggio minerario di Rosas (122.880 euro).«Il finanziamento per il campo di calcetto - ha detto Simone Valleri, assessore allo sport - ci permetterà di completare l’impianto con il rifacimento del manto e l’installazione di una struttura che sarà adibita come spogliatoi. Questo ci consentirà di poter disputare i campionati sia amatori che Figc, un grande passo avanti e una possibilità in più perché le squadre locali erano costrette a giocare negli impianti di altri paesi».

«I fondi, richiesti lo scorso settembre e concessi all'inizio di dicembre - ha detto il sindaco Antonello Cani - sono destinati a due interventi strategici: la riqualificazione del campo di calcetto, e la manutenzione straordinaria degli immobili del Museo minerario e dello stabile del bar nel sito minerario di Rosas. Quest’ultimo, ci permetterà di restituire piena funzionalità alle strutture del villaggio minerario di Rosas, una realtà di straordinaria importanza sia per tramandare la storia e la cultura mineraria alle giovani generazioni, sia come volano di sviluppo turistico».

