Cantiere sulla 131, cambia di nuovo la viabilità locale 

Riapre l’uscita per il collegamento tra il cavalcavia per Nuraminis e la ex statale 131 che conduce a Villagreca (e, più a nord, allo vincolo di Serrenti Sud) e con questa riapre anche lo svincolo per la strada provinciale 33 per Samatzai, di nuovo raggiungibile dopo qualche settimana di isolamento seguito alla chiusura della stessa uscita, resa necessaria dai lavori del compluvio di Nuraminis. Ancora: attivo, da oggi, anche un restringimento di carreggiata sulla rotatoria dello svincolo di Nuraminis-Serramanna per la provinciale 54.

Sono queste le principali novità del nuovo provvedimento emesso dall’Anas nel cantiere da 65 milioni di euro per l’ammodernamento della 131, in territorio di Nuraminis inaugurata il 13 agosto scorso. A riassumere le novità è il sindaco di Nuraminis Stefano Anni. «La rampa di collegamento sarà riaperta provvisoriamente a senso unico per le direzioni Villagreca-Samatzai», spiega Anni, che anticipa il futuro scenario: «La stessa rampa, a seguito del completamento del compluvio per la raccolta delle acque piovane, stimato in 15 giorni, verrà aperta in modalità doppio senso di circolazione al fine di consentire l’accesso al nuovo cavalcavia Nuraminis dalla ex 131 per i veicoli provenienti dalla provinciale Samatzai-Nuraminis e dalla ex 131 tratto Villagreca-Nuraminis». Non è tutto. «A causa dei lavori sul compluvio Nuraminis verrà chiusa temporaneamente la rampa di collegamento tra la provinciale 54 per Serramanna e la Bia Samassi. Il collegamento sarà garantito dalla riapertura del tratto di strada comunale che collega la rotonda uscita direzione Cagliari alla strada comunale Nuraminis- Chiesa San Lussorio».

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