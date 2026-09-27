Cantiere di via Cabras in dirittura d’arrivo 

Verso la conclusione i lavori in via Cesare Cabras, a Monserrato, avviati lo scorso gennaio e ancora in corso. Il cantiere è entrato nella fase dedicata alle cordonate laterali di contenimento dell’aiuola e del marciapiede. L’assessore ai Lavori pubblici, Raffaele Nonnoi, spiega: «Sono state piazzate le cordonate laterali di contenimento per gli alberi piantati e ci sono già anche quelle per il marciapiede». Nonnoi ribadisce che l’intervento resta «nei tempi contrattuali» e che l’obiettivo è aprire la strada per poi lavorare, successivamente, sui marciapiedi della via. «La strada è stata messa in sicurezza, abbiamo realizzato una vasca di laminazione essendo una zona che si allaga spesso», ha affermato poi il sindaco Tomaso Locci, che ha parlato anche della revisione dei sottoservizi riguardo le acque bianche e le acque nere, con la creazione di due condotti separati. A questo si aggiunge la riapertura di una condotta chiusa da quarant’anni, recuperata, che «dovrebbe garantire un maggiore reflusso delle acque che provengono dalla zona di via del Redentore». La conclusione? «Prevista in 15-20 giorni», stima che segna un punto di riferimento dopo mesi di cantiere, accompagnata dalla richiesta ai cittadini di «un altro po’ di pazienza». Guardando ai prossimi interventi, una volta terminata via Cabras si dovrebbe partire da via Riu Mortu e da altre cinque strade. Entro dicembre, aggiunge Locci, è previsto anche il rifacimento totale di via del Redentore, dove giovedì il Comune era già dovuto intervenire per alcuni lavori in un tratto dissestato. Una volta concluso l’intervento su via Cabras, l’amministrazione conta di procedere con l’obiettivo di chiudere l’intero programma entro le scadenze comunicate.

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