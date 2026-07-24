Canti e balli dalle 18 in piazza Sant’Antioco 

Oggi, a Palmas Arborea, una serata all’insegna della musica e della socializzazione con il doppio appuntamento “Palmas canta e balla” e la “Sagra del vitello”. La prima iniziativa è curata dal Coro polifonico palmarese, la seconda dall’associazione “Ajò Palmas”. A partire dalle 18, nel centro culturale di via Verde, una conferenza dedicata alla tradizione e al ballo sardo. Alle 20, il via la Sagra del vitello con la musica del gruppo “Durusia”. Alle 21, il concerto in piazza Sant’Antioco, con l’esibizione del Coro polifonico palmarese e de “Su Serpeddì” di Sinnai. ( g. pa. )

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