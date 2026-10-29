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30 ottobre 2026 alle 00:16

Cani e gatti da adottare: attivata una nuova app 

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Circa sessanta cani microchippati in una mattina, e una nuova app a disposizione dei cittadini. È il bilancio della giornata dedicata al benessere animale al parco Parodi, durante il Microchip day gratuito promosso dal Comune con il canile Shardana e Ats Sardegna - Asl Cagliari, nell’ambito della campagna “Insieme contro il randagismo e per il rispetto degli animali”.

Cinquantasette in tutto i cani iscritti all’anagrafe canina, che si sommano agli animali microchippati nelle precedenti edizioni. Non solo: la mattinata ha visto anche il lancio di Zampe Quartesi Map, la nuova app del Comune approvata in Giunta questa settimana. Scaricabile su Play Store e fra dieci giorni anche su Apple Store, ha al centro una mappa interattiva con cestini per deiezioni e aree cani. Una funzione permette di raggiungere il luogo tramite Maps, per evitare bustine abbandonate su marciapiedi e aiuole. Presto arriverà la vetrina con i profili dei cani del canile Shardana recuperati a Quartu, per favorire le adozioni.

«Con la microchippatura gratuita tuteliamo i cani e contrastiamo il randagismo», dice l’assessora all’Ambiente Romina Mura. «Ora con “Zampe Quartesi Map” intendiamo fare un nuovo passo avanti, mettendo a disposizione dei proprietari servizi semplici ma a portata di click, con ricadute positive anche sui nostri amici a quattro zampe». Presente anche la Garante comunale degli animali Donatella Perseo: «Abbiamo oltre trecento cani nel nostro canile convenzionato, Shardana, però le adozioni stanno aumentando anche grazie alle iniziative e agli incentivi del Comune».

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