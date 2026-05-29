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Monserrato.
30 maggio 2026 alle 00:24

Campi incolti attorno alle borgate: allarme roghi 

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Scade domani l'ordinanza sindacale per la pulizia dei terreni incolti per prevenire il rischio di incendi. Eppure, oltre la Statale 554 molti proprietari non hanno ancora provveduto, e con l’erba alta al pericolo di roghi si aggiunge quello della proliferazione delle zecche. A lanciare l’allarme sono i residenti a Su Tremini: «Troppi terreni ancora incolti, con l’erba alta e secca, e oltre alla paura del fuoco siamo arrivati al punto di non poter più portare il cane fuori a passeggiare», spiega un abitante nella frazione, Sergio Lai. «Il nostro è vaccinato, quindi non è stato punto, ma aveva comunque due zecche che gli camminavano addosso». Il rischio, secondo Lai, «è di portarsele fin dentro casa, se non ci si accorge per tempo, e sappiamo tutti quanto la situazione sia pericolosa. Abbiamo fatto la segnalazione al Comune, ma non si può aspettare ogni anno questa situazione: qui non c’è alcun controllo».

L'assessore all’Ambiente, Saverio De Roma, assicura che «già da aprile i cittadini hanno ricevuto tutte le comunicazioni su come segnalare la presenza di zecche e altri tipi di insetti. Esistono numeri telefonici da chiamare e anche un form da compilare online, e a quel punto la Città metropolitana interviene con la disinfestazione». Sul fronte erba secca, invece, bisognerà attendere almeno fino a lunedì, quando l’ordinanza sarà scaduta. In caso di inadempienze, scatteranno sanzioni salatissime per violazione delle norme regionali antincendio.

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