Cambio al vertice della Brigata Sassari: cerimonia solenne nella caserma Monfenera 

Avvicendamento al vertice del 151° reggimento fanteria “Sassari”: il colonnello Alessio Argese ha lasciato il posto al pari grado Andrea Pagliaroli. La cerimonia si è svolta nella caserma “Monfenera” alla presenza del comandante della Brigata “Sassari”, generale di brigata Andrea Fraticelli, delle più alte autorità civili, militari e religiose del territorio, nonché dei rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’Arma. Schierata, inoltre, la bandiera di guerra del 151° reggimento, il gonfalone delle città di Cagliari, decorato di medaglia d’oro al valor militare, della Città metropolitana di Cagliari e del comune di Sinnai.

Nel suo discorso di commiato, il colonnello Argese ha sottolineato l’elevata efficienza operativa raggiunta dal reggimento durante il suo mandato. Sul territorio nazionale, il 151° si è distinto per l’intensità e la qualità delle attività addestrative, l’efficace partecipazione a operazioni nazionali e interforze e il costante livello di prontezza operativa. All’estero, nella missione Unifil in Libano, ha operato con grande professionalità in un contesto complesso, contribuendo significativamente al mantenimento della stabilità e al rispetto del mandato internazionale, guadagnandosi il consenso della popolazione locale e delle istituzioni libanesi. Il generale Fraticelli ha espresso profonda gratitudine al colonnello Argese per l’impegno e la dedizione dimostrati, apprezzandone la guida caratterizzata da visione strategica, integrità e attenzione al personale. Fraticelli ha poi rivolto un augurio di buon lavoro al colonnello Pagliaroli, originario di Orvieto, proveniente dallo Stato Maggiore dell’Esercito, con un bagaglio di esperienze operative sia in ambito nazionale che internazionale. Fondato a Sinnai nel 1915 e forgiato nel fuoco delle due guerre mondiali, il 151° reggimento fanteria “Sassari” è oggi una realtà d’eccellenza dell’Esercito. I suoi uomini e le sue donne, ispirati dal grido “Forza Paris!” e animati dal motto “Sa vida pro sa Patria”, operano in scenari complessi con mezzi all’avanguardia.

RIPRODUZIONE RISERVATA