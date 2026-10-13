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Molo Ichnusa.
14 ottobre 2026 alle 00:08

Cambiamenti del clima e tutela del mare, la mostra di Luna Rossa 

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La base di Luna Rossa al Molo Ichnusa di Cagliari apre le porte al pubblico e si trasforma in uno spazio dedicato alla tutela del mare e alla lotta contro i cambiamenti climatici. Fino a domani ospita l’Ocean&Climate Village, la mostra interattiva promossa dall’Unesco per sensibilizzare i visitatori sull’importanza degli oceani e sulla necessità di proteggerli.Un’iniziativa che unisce sport, scienza e ambiente, coinvolgendo soprattutto i giovani. Attraverso installazioni e percorsi divulgativi, i visitatori possono approfondire il ruolo degli oceani nella regolazione del clima, gli effetti dell’inquinamento e le conseguenze del riscaldamento globale sugli ecosistemi marini.Per Luna Rossa è anche un’occasione per rafforzare il legame con Cagliari, città che da anni ospita la preparazione del team velico italiano. La sostenibilità ambientale è uno dei temi al centro dell’iniziativa, in un mondo, quello della vela, che più di altri vive a stretto contatto con il mare e ne conosce la fragilità.

«Il mare è il nostro ufficio», ricorda Max Sirena, skipper e team director di Luna Rossa, sottolineando il rapporto che lega l'equipaggio all'ambiente marino e la responsabilità di contribuire alla sua salvaguardia.

L'appuntamento arriva mentre Luna Rossa guarda alla prossima grande sfida sportiva: l'America’s Cup del 2027, in programma a Napoli. Un obiettivo che tiene insieme la preparazione agonistica e l'attenzione ai temi ambientali, con Cagliari ancora protagonista delle attività del team.

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