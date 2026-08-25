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26 agosto 2026 alle 00:43

Caldo estremo, oggi e domani scatta l’allerta 

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Una nuova ondata di caldo estremo investe la Sardegna e Cagliari finisce in codice arancione. Da oggi, infatti, le temperature torneranno a salire rapidamente, con valori percepiti nel capoluogo che potranno raggiungere i 39-40 gradi. Una situazione destinata a protrarsi per diversi giorni.

La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso di condizioni meteorologiche avverse valido dalla mattinata di domani almeno sino a quella di sabato 29 agosto. Le massime saranno diffusamente superiori ai 37 gradi, mentre nelle zone interne dell’Isola il termometro potrà spingersi sino a 42-44. Calde anche le notti, con minime oltre i 24-25 gradi.

Per Cagliari il Ministero della Salute ha indicato almeno per oggi e domani il livello 2, corrispondente al codice arancione. Una condizione che può rappresentare un rischio soprattutto per anziani, bambini e persone fragili.

Restano quindi in allerta i servizi sanitari e sociali. Il Pronto intervento sociale è operativo 24 ore su 24 al 345.6865769. Attivo anche lo Sportello di ascolto telefonico realizzato con la Croce Rossa: 070.0933671 ogni giorno, festivi compresi, dalle 8.30 alle 12 e dalle 16.30 alle 19. Contro l’afa il Comune mette inoltre a disposizione i “rifugi climatici”, spazi pubblici caratterizzati dalla presenza di verde, zone d’ombra e fontanelle. Nell’elenco figurano, tra gli altri, i parchi di San Michele, Monte Urpinu, Terramaini, Musica e Giovanni Paolo II, oltre ai Giardini Pubblici e al Giardino sotto le Mura.

Particolare attenzione anche a chi lavora all’aperto. Restano infatti in vigore per chi è esposto alle conseguenze delle temperature estreme.

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