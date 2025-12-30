Calcio a 5 regionale, il bilancio del 2025 

Ultima punta dell’anno de L’Informatore Sportivo Calcio a 5 oggi, alle 18,30, su Radiolina e Videolina. Ospiti di Matteo Vercelli ( foto) , il responsabile del futsal sardo, Luca Fadda, e il giornalista de L’Unione Sarda, Roberto Carta: l’occasione per fare un bilancio del 2025 del movimento, analizzare i campionati nazionali e regionali, sia maschili che femminili, e parlare dei prossimi appuntamenti a partire dalla final four della Coppa Italia di serie C1 maschile e C femminile, in programma a Quartu dal 4 al 6 gennaio.