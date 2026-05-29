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Dorgali-Baunei.
30 maggio 2026 alle 00:22

Cala Luna vietata alle barche 

Pontile dissequestrato, ma è stato dichiarato abusivo il corridoio di lancio 

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Cala Luna chiusa al traffico marittimo. Ieri mattina la notizia clamorosa si è sparsa velocemente lungo la costa orientale, gettando nello sconforto operatori nautici e turisti. La comunicazione della Capitaneria di Porto di Olbia che ha dichiarato abusivo il corridoio di lancio utilizzato da barconi e gommoni in questo inizio di stagione, circolava già da giovedì sera e ieri, di prima mattina, tutti i vacanzieri intenzionati a mettere piede nell’arenile dove confinano i comuni di Baunei e Dorgali hanno dovuto cambiare programma.

La notizia

A metà mattinata un’altra notizia bomba ha fatto del 29 maggio 2026 una data impossibile da dimenticare a Cala Luna e dintorni: il pontile in costruzione nell’angolo sud dell’arenile, posto sotto sequestro sabato scorso a seguito di un esposto inoltrato dal comune di Baunei, è stato dissequestrato dal gip del Tribunale di Lanusei. «Non commento il provvedimento del Tribunale di Lanusei – ha dichiarato il sindaco di Baunei Stefano Monni dopo aver avuto notizia del dissequestro del pontile - se non per esprimere il rispetto nei confronti dell’autorità giudiziaria».

L’interdizione del corridoio di lancio rende ancora più critica la situazione nella spiaggia da sempre pomo della discordia, durante la stagione estiva, tra i due comuni confinanti, che alternano momenti di collaborazione istituzionale ad altri di aperto scontro. Quest’anno, dopo l’inizio dei lavori del nuovo pontile, dato in concessione al Comune di Dorgali dalla Regione Sardegna a chiusura di un bando pubblico, il nuovo capitolo dell’eterno scontro si gioca sulle competenze urbanistiche. Secondo gli amministratori ogliastrini il comune di Dorgali avrebbe dovuto chiedere le autorizzazioni urbanistiche all’Ufficio Tecnico del comune di Baunei, obiezione che si è materializzata con un esposto alla Procura della Repubblica di Lanusei sfociato nel sequestro del pontile sabato scorso. Ieri il dissequestro del manufatto ordinato dal Gip di Lanusei, nel giorno in cui la Capitaneria di Porto sancisce la chiusura della spiaggia. Una nuova puntata di una storia infinita.

Locale vuoto

Intanto, oltre agli operatori nautici, ieri hanno toccato con mano le nefaste conseguenze economiche dell’improvvisa chiusura di Cala Luna anche i soci del punto di ristoro “Su Neulagi”, con il locale tristemente vuoto all’ora di pranzo, in un periodo che stava già facendo registrare numeri da alta stagione.

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