Cagnolini rinchiusi in un sacco salvati a Is Urigus 

Due cuccioli abbandonati in campagna rinchiusi in un sacco sono stati salvati grazie al pronto intervento di un cittadino di Carbonia. Si tratta di Sergio Salidu che stava facendo una passeggiata nelle campagne di Is Urigus in un area al confine tra San Giovanni Suergiu e Carbonia: «Ho sentito un continuo lamentarsi di piccoli cagnolini arrivare da un cespuglio – racconta – avvicinandomi meglio ho visto che si trovavano all’interno di due sacchi bianchi ben chiusi». Con non poche difficoltà é riuscito ad aprire i sacchi e liberare i cuccioli: due su tre erano ancora vivi, anche anche se uno pareva in condizioni critiche. Salidu ha documentato il tutto con un video e provveduto a chiamare i carabinieri che hanno allertato il veterinario della

Asl. Quest’ultimo ha accertato che il terzo non era sopravvissuto per la mancanza d’aria e ha valutato come precarie le condizioni di uno dei due ancora vivi dopo chissà quante ore passate in quel sacco. Ora sono stati presi in cura. Purtroppo non è la prima volta che in zona vengono lasciati cuccioli all’interno di sacchi in campagna specie in luoghi come questa zona di Is Urigus diventata ormai una grande area di discariche abusive senza nessun controllo.

