Bus sprofonda in una buca, strada chiusa 

Ancora disagi a causa delle condizioni critiche degli asfalti in città, peggiorate dalle continue piogge delle ultime settimane.

Ieri un autobus del Ctm è addirittura sprofondato con una ruota in una profonda buca che si è aperta all’improvviso nel tardo pomeriggio sulla strada, nella curva tra il Corso Vittorio Emanuele e viale Merello. Immediato l’intervento della polizia locale che ha chiuso il tratto interessato dal problema, che a quanto si è saputo ieri notte resterà off limits sino a questa mattina.

La foto dell’autobus ha fatto subito il giro dei social e delle chat di whatsapp. «Questa immagine è clamorosa», il commento il consigliere comunale di Alleanza Sardegna Roberto Mura, «un bus incastrato in una delle tante buche presenti in città».

Poi attacca: in viale Merello «si aspettano ormai da mesi i lavori di riqualificazione: dopo gli annunci la realtà dei fatti è questa. Si sblocchino subito le tantissime risorse presenti nel bilancio per riqualificare le strade e si istituiscano delle squadre operative per affrontare questa emergenza», conclude Mura, «non si può più attendere».

L’intervento di ripristino – già annunciato dal Comune – si dovrebbe concludere nella mattina di oggi, nel frattempo è comunque possibile scendere lungo viale Merello e svoltare in via De Magistris.

