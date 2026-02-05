VaiOnline
Viale Merello.
06 febbraio 2026 alle 00:21

Bus sprofonda in una buca, strada chiusa 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ancora disagi a causa delle condizioni critiche degli asfalti in città, peggiorate dalle continue piogge delle ultime settimane.

Ieri un autobus del Ctm è addirittura sprofondato con una ruota in una profonda buca che si è aperta all’improvviso nel tardo pomeriggio sulla strada, nella curva tra il Corso Vittorio Emanuele e viale Merello. Immediato l’intervento della polizia locale che ha chiuso il tratto interessato dal problema, che a quanto si è saputo ieri notte resterà off limits sino a questa mattina.

La foto dell’autobus ha fatto subito il giro dei social e delle chat di whatsapp. «Questa immagine è clamorosa», il commento il consigliere comunale di Alleanza Sardegna Roberto Mura, «un bus incastrato in una delle tante buche presenti in città».

Poi attacca: in viale Merello «si aspettano ormai da mesi i lavori di riqualificazione: dopo gli annunci la realtà dei fatti è questa. Si sblocchino subito le tantissime risorse presenti nel bilancio per riqualificare le strade e si istituiscano delle squadre operative per affrontare questa emergenza», conclude Mura, «non si può più attendere».

L’intervento di ripristino – già annunciato dal Comune – si dovrebbe concludere nella mattina di oggi, nel frattempo è comunque possibile scendere lungo viale Merello e svoltare in via De Magistris.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Mai insediata in Consiglio la commissione speciale sulla transizione

Rinnovabili, la Sardegna indifesa dagli speculatori

Nessuna protezione contro l’invasione degli impianti La Regione verso l’impugnazione del decreto energia 
L’inchiesta

Nuchis, Bancali, Nuoro Criminalità organizzata già sbarcata nell’Isola

L’allarme mentre infuria la polemica sul 41-bis 
Andrea Busia
Preoccupazione ad Alghero.

Il “rapinatore della Casa di carta” colpisce due volte

Caterina Fiori
Il caso

Sulcis, bocciato il progetto per collegare gli invasi

No del Ministero al parco fotovoltaico per produrre l’energia necessaria a spostare l’acqua tra i bacini 
Francesco Pintore
La storia

«Non sono un falso prete: la mia chiesa è diversa, posso celebrare la messa»

Per la Curia è uno «pseudo-vescovo», ma Simone Maria Mameli si difende 
Riccardo Spignesi
Il caso

Guide turistiche, Isola bocciata tra le proteste

Le associazioni: «Domande fuori contesto, impossibile prepararsi adeguatamente» 
Luca Mascia
Regione

«Statutaria, sì all’esame di metà mandato»

Prima bozza della legge, ma la parte sul sistema elettorale è lasciata in bianco 
Roberto Murgia