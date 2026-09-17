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Il caso.
18 settembre 2026 alle 00:24

«Bus notturni, il servizio va prorogato» 

Dopo la soppressione della linea estiva, ora attive solo le tratte del sabato sera 

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A conti fatti sono 57 le vittime di incidenti stradali registrate dall’inizio dell’anno a oggi sulle strade dell’Isola, 14 delle quali under 25. Molti degli incidenti avvengono di notte, su strade conosciute e a bordo di mezzi privati. È dentro questo quadro che torna a Cagliari il tema del trasporto pubblico nelle ore più tarde: la serata finisce, le discoteche chiudono, i taxi si fanno attendere. E per chi non ha un’auto, o non ha i requisiti per mettersi alla guida, il viaggio verso casa può diventare il problema della notte.

La Circolare Notturna – il servizio sperimentale di Ctm finanziato dal Comune con 100mila euro che ha consentito a lavoratori e giovani di spostarsi in sicurezza nelle ore serali in tutta la città – è terminato dopo 83 giorni di attività e circa 9.300 passeggeri. Ora l’associazione Utp – utenti del trasporto pubblico – guarda oltre il servizio finora garantito: «Servono bus fino alla fine delle serate e per tutto l’anno».

L’appello

«Il problema è che a Cagliari il servizio notturno non copre l’ultima parte della notte», spiega Michele Vacca, referente sardo di Utp. «I servizi definiti “notturni”, spesso finiscono quando la notte è tutt’altro che conclusa». Utili per raggiungere i locali quindi, ma non altrettanto per tornare a casa. E così chi non ha un mezzo proprio si trova a cercare alternative: un passaggio da amici o conoscenti, anche quando chi guida ha bevuto o assunto sostanze, servizi di trasporto abusivi o, nei peggiore dei casi, ci si mette alla guida quando non lucidi. Ma il problema, sottolinea Utp, riguarda anche i lavoratori che terminano il turno a tarda notte.

I numeri

Per l’associazione quindi di rende evidente la necessità di un servizio attivo per tutta la notte e per tutto l’anno. «Il costo è stimato tra 1,2 e 1,5 milioni di euro annui», una cifra che, secondo Vacca, potrebbe essere sostenuta anche attraverso una parte delle risorse derivanti dalle sanzioni al Codice della strada. A dare la misura del fenomeno sono i numeri. Delle 57 vittime dall’inizio dell’anno, 24 hanno perso la vita in incidenti avvenuti tra le 22 e le 7 del mattino. «A Cagliari tante tragedie, ma fortunatamente – dice Vacca – nessun incidente mortale è capitato nelle ore coperte dalla linea Ctm. Segno che questo servizio ha salvato delle vite, ma da anni si continua a non affrontare il problema come dovuto».

Le istituzioni

Per l’assessore comunale alla Mobilità Yuri Marcialis il riscontro della CN è stato «molto positivo». La Circolare, però, era stata progettata proprio per rispondere alle esigenze della stagione estiva, quando il collegamento con il Poetto e la mobilità notturna diventano più intensi. Il Comune, spiega Marcialis, continuerà a destinare risorse per servizi aggiuntivi, «calibrandoli sulle esigenze della mobilità nelle diverse stagioni», in assenza di finanziamenti regionali specifici. Durante tutto l’anno, rassicura Fabrizio Rodin, presidente di Ctm, resteranno invece alcune possibilità di mobilità notturna, esclusivamente il sabato: «Le linee 1N e 9N, la ER verso i Comuni dell’area e la L, che collega Cagliari a Flumini passando dal Poetto».

Sul tema è chiamata in causa anche la Regione. Per l’Assessorato ai Trasporti «adeguare l’offerta alle nuove esigenze di mobilità del territorio resta un obiettivo primario, anche al fronte del ruolo che questi servizi rappresentano in termini di sicurezza». Una modifica strutturale delle linee, però, passa prima dalla revisione e approvazione del Piano regionale dei trasporti, fermo da oltre 30. «La Regione ha garantito in maniera strutturale un servizio di bus notturni per il sabato. Per due anni consecutivi non si è quindi trattato di un servizio temporaneo legato all’estate, ma un servizio costante che sta dando riscontri positivi e che riteniamo importante continuare a sostenere». Il futuro resta quindi per ora appeso al nuovo piano dei trasporti.

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