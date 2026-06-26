VaiOnline
Sa Terra Mala.
27 giugno 2026 alle 00:11

Bus in fiamme: tragedia sfiorata 

Il mezzo dell’Atp prende fuoco, aveva appena finito una corsa 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Pochi minuti in più in servizio avrebbero potuto trasformare un guasto in una tragedia. Il bus numero 74 dell’Atp di Nuoro, immatricolato nel 2010, è stato riportato dall’autista al deposito di Sa Terra Mala dopo aver manifestato un’anomalia durante il consueto giro sulle linee cittadine. Una decisione provvidenziale: alle 10.15, quando era già stato sostituito e parcheggiato all’aperto in attesa di un controllo tecnico, l’autobus ha improvvisamente preso fuoco. Se l’incendio fosse divampato mentre era ancora in viaggio, con passeggeri a bordo, le conseguenze avrebbero potuto essere ben più gravi. Scampato il pericolo, il sindacato Fit-Cisl chiede «chiarezza sulle cause e certezze per la sicurezza dei lavoratori e dei passeggeri».

Abitazioni minacciate

Quello che inizialmente sembrava un semplice guasto si è rivelato un problema ben più serio. Per cause ancora in fase di accertamento, il rogo ha rapidamente avvolto il mezzo. Provvidenziale anche la reazione del personale Atp che è riuscito a spostare gli autobus parcheggiati al fianco del 74, evitando che le fiamme si propagassero al resto del parco mezzi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per domare l’incendio.

Le fiamme hanno interessato anche la vegetazione circostante, propagandosi alla macchia mediterranea che costeggia il parcheggio e avvicinandosi ad alcune abitazioni. Per spegnere il rogo i vigili del fuoco hanno utilizzato schiuma antincendio, mentre una seconda squadra ha operato dal versante a monte per impedire che le fiamme raggiungessero le case. Le operazioni sono state rese più difficili dalla presenza di numerosi automobilisti che, fermatisi lungo una strada di ingresso alla città per curiosare, hanno rischiato di rallentare l’intervento dei vigili del fuoco. Fortunatemente non si sono registrati feriti.

Cisl: «Ora chiarezza»

Sull’episodio interviene la Fit Cisl di Nuoro, con il segretario Simone Porcheddu. «Abbiamo appreso con forte preoccupazione la notizia del rogo sviluppatosi nel deposito Atp, la cui intensità è stata tale da lambire le abitazioni circostanti, creando momenti di grande paura tra i residenti», afferma il segretario territoriale. «Siamo sollevati dal fatto che il mezzo fosse parcheggiato e che non vi fossero né passeggeri né lavoratori a bordo, ma questo grave episodio richiama inevitabilmente l’attenzione sul tema della sicurezza sul lavoro e della prevenzione dei rischi nel trasporto pubblico». Il sindacato esprime apprezzamento per il comportamento dei dipendenti dell’azienda. «Un plauso va ai lavoratori dell’Atp che, con grande coraggio, prontezza e senso di responsabilità, si sono immediatamente adoperati per arginare le fiamme fin dai primi istanti dell’emergenza», aggiunge Porcheddu. «Attendiamo che vengano chiarite le cause dell’incendio e chiediamo all’azienda un incontro per esaminare eventuali criticità, a tutela del personale e dei passeggeri dell’Atp».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

meteo

Inizio d’estate con eventi estremi «Sono gli effetti del grande caldo»

Il meteorologo dell’Aeronautica: temperature alte anche nei prossimi giorni 
Alessandra Carta
Il caso.

Businco, acqua e ventilatori per superare l’emergenza Poi il climatizzatore si riavvia

L’Arnas aveva già previsto gli acquisti In serata l’annuncio: «Impianto operativo» 
Enrico Fresu
Sant’Antonio di Gallura e Calangianus contestano i progetti: «Incompatibili con la vocazione del territorio»

Torri eoliche e batterie, la rivolta del nord

Domani mattina nelle campagne di Ittiri la manifestazione promossa dai Comitati 
Andrea Busia Caterina Fiori
Il mondo antico

Rivive la transumanza, rito degli avi

Coldiretti: «È una grande opportunità di valorizzazione delle zone interne» 
Gianfranco Locci
L’esame di maturità

«Io e mia figlia diplomate assieme: che emozione»

Maria Assunta Atzeri e Alessandra Corona hanno chiuso gli studi all’istituto Agrario lo stesso giorno 
Andrea Manunza
Camera

Preferenze, parte il conto alla rovescia

Nove giorni per trovare l’accordo: Meloni in pressing, gli alleati frenano 
Strage di Viareggio

Moretti entra in cella: «Rispetto lo Stato»

L’ex numero uno delle Ferrovie si è presentato nel carcere di Orvieto 