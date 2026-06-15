Burcei e la festa per Santa Barbara 

Oggi alle 21 Videolina ripropone la cerimonia di vestizione di Santa Barbara con il Santo Rosario cantato, che si è tenuta a Burcei sabato scorso. A seguire, la processione di accompagnamento verso la chiesetta campestre con i suonatori di Burcei, l’Orchestra Popolare Sarda e i gruppi folk di Burcei, Cagliari, Maracalagonis, Ittireddu e le rappresentanze di Bono, Oliena, Oristano, Tertenia, Iglesias, Settimo e i cavalieri. Commento e interviste con Massimiliano Rais e Alberto Masu.