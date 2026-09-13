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San Gavino.
14 settembre 2026 alle 00:48

Buche, polvere e buio: «Via Brivanda è una strada dimenticata» 

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A pochi metri dal vecchio passaggio a livello per Pabillonis si trova via Brivanda, una strada abbandonata da decenni nonostante tante promesse che vengono rispolverate soprattutto in prossimità delle elezioni comunali. Lo rimarcano alcuni residenti: «Viviamo da anni in questa via sterrata, e, nonostante le immancabili promesse elettorali», spiegano alcuni residenti. «Non si è mai visto un solo intervento da parte del Comune. La manutenzione è stata fatta sempre dai residenti. Non è stata nemmeno falciata l'erba e si trovano delle enormi voragini che con le piogge si riempiono d’acqua».

Così ogni giorno i residenti devono fare i conti con i continui disagi visto che l’asfalto non è mai arrivato e le buche si formano di continuo nello sterrato. In più ci abitano persone con disabilità e mamme con bambini piccoli che devono usare il passeggino. E la sera i disagi aumentano perché manca quasi del tutto l’illuminazione pubblica,

Inoltre, con le piogge le pozzanghere nascondono voragini come evidenzia Gianni Pinna che ha un’azienda agricola vicina: «È impossibile passare in questa strada, ho distrutto alcune auto a causa delle voragini che non sono mai state sistemate dal Comune». L’amministrazione anche in campagna elettorale (più di due anni fa) ha promesso la sistemazione della via. La speranza è l’ultima a morire, ma i disagi restano.

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