Buche giganti nella strada sterrata, a rischio il ritiro del latte 

La strada Bia Oristanis, nell’agro tra Sardara e San Gavino, è impercorribile, a rischio il ritiro del latte. E i titolari delle aziende interessate, Fabio Bussu e Antonio Casula, dopo la voce inascoltata dagli amministratori, diffidano le rispettive Giunte «ad effettuare interventi di messa in sicurezza del percorso, riservandosi in difetto di adire le vie legali per il risarcimento dei danni». Bussu ricorda: «Più volte abbiamo segnalato i disagi per le nostre attività produttive, mai un riscontro. Il pericolo persiste. C’è di più, il rischio imminente del mancato ritiro del latte».

Sul caso interviene anche il proprietario del caseificio, Gianni Maoddi, con una nota ai Comuni interessati: «A causa del prolungato dissesto del manto stradale di Bia Oristanis, stiamo valutando di interrompere il ritiro giornaliero del latte ovino in località S'Acqua Bianca. Sono quotidiani i danni che subiscono i mezzi, e poi siamo preoccupati per gli autisti, costretti a slalom pericolosi per evitare buche profonde. In questi ultimi anni sono mancate le manutenzioni e le piogge degli ultimi mesi hanno completato il quadro dei danni. Occorrono interventi urgenti». (s. r.)

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