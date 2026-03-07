VaiOnline
Via Menta Fiorita.
08 marzo 2026 alle 00:25

«Buche, fango e detriti: sicurezza compromessa» 

«Un incubo per i residenti. Si intervenga subito per ripristinare sicurezza e vivibilità». L’Udc quartese denuncia il problema all’ingresso di via Menta Fiorita, nell’insediamento dell’Autonomia regionale sarda, «diventato una vera e propria trappola per cittadini e residenti. A seguito di recenti lavori nell’area, l’accesso alla strada – già storicamente dissestata – si è trasformato in un percorso a ostacoli che mette a rischio l’incolumità di pedoni, automobilisti e motociclisti», dice la base cittadina dello scudo crociato. La strada sterrata - viene spiegato in una nota - «è ridotta in condizioni pietose: buche profonde, fango e detriti rendono il transito pericoloso. La situazione degenera drasticamente ad ogni pioggia, con allagamenti costanti che isolano le famiglie nelle proprie case. È inaccettabile che nel 2026 i cittadini debbano temere per la propria incolumità fisica semplicemente uscendo di casa». Da qui la richiesta al Comune di «un intervento d’urgenza finalizzato al ripristino immediato delle condizioni minime di sicurezza. Non si tratta solo di decoro urbano, ma di garantire condizioni civili di vivibilità e il diritto alla mobilità sicura: chiediamo un intervento tecnico immediato per livellare il piano stradale e risolvere il problema del deflusso delle acque».

Alessandra Ragas