VaiOnline
Macomer.
23 dicembre 2025 alle 00:47

Buche da eliminare, cantieri in centro 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Da viale Gramsci e viale Piemonte, da via Lussu al corso Umberto. Sono tante le strade di Macomer dove l’asfalto ha ceduto creando buche e autentici crateri, rendendole intransitabili.

Ora si fa avanti con la sistemazione concreta, fino a rendere percorribili tutte le strade del centro abitato, interessate dall’intervento di riqualificazione con l’eliminazione delle buche e la sistemazione dei marciapiedi e delle aree verdi. Si tratta di interventi inseriti nel progetto denominato “Riqualificazione urbana e rifacimento strade interne” per il quale il Comune ha investito cifre in danaro consistenti. C’è la richiesta di un mutuo per dare completezza all’intervento complessivo delle strade interne e periferiche, a partire dalla prossima primavera.

Intanto alcune vie, diventate impercorribili, sono state riqualificate con un nuovo manto di asfalto, altre sono state sistemate con l’eliminazione delle buche. L’intervento per ora riguarda quattro zone della cittadina, ovvero l’area centrale e quella nord (corso Umberto, ingresso nord, rotatoria e sottopasso ferroviario), zona viale Aldo Moro (chiesa Santa Maria del Soccorso, incrocio via Melis) e la zona di viale Gramsci. Ieri il cantiere ha interessato una zona importante: l’asfalto è stato steso nella piazza antistante la chiesa di San Francesco e nelle vie adiacenti. Riparate anche le buche nel viale del cimitero, soprattutto in via Piemonte e via Lussu. È stato programmato un intervento più vasto, a partire dal prossimo anno, con l’investimento programmato in circa due milione di euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il concerto

«Io, eroCaddeo, riparto da qui»

l Auriemma
Le festività

Natale, la crisi va in vacanza Forti spese per doni e cenone

La tradizione batte anche l’inflazione e gli stipendi bassi:  buoni affari al mercato di Cagliari, resistono gli altri negozi 
Andrea Artizzu
Sotto l’albero.

Oristano non rinuncia ai pacchi da scartare

Marianna Guarna
Il Piano straordinario d’abbattimento delle liste d’attesa per ora non produce effetti

Colonscopia e visita allergologica: in Sardegna impossibile prenotare

Dal Cup Web emergono dati allarmanti, in tilt il sistema sanitario 
Sara Marci
Culle vuote

Legge per le famiglie, Alghero indica le buone pratiche

Non assistenzialismo ma servizi, la regia di un’Agenzia regionale 
Caterina Fiori
Milano

Quindicenne in balia dei baby-rapinatori

Derubato anche delle scarpe e costretto a prelevare. Poi l’arresto della gang 