Buche da eliminare, cantieri in centro 

Da viale Gramsci e viale Piemonte, da via Lussu al corso Umberto. Sono tante le strade di Macomer dove l’asfalto ha ceduto creando buche e autentici crateri, rendendole intransitabili.

Ora si fa avanti con la sistemazione concreta, fino a rendere percorribili tutte le strade del centro abitato, interessate dall’intervento di riqualificazione con l’eliminazione delle buche e la sistemazione dei marciapiedi e delle aree verdi. Si tratta di interventi inseriti nel progetto denominato “Riqualificazione urbana e rifacimento strade interne” per il quale il Comune ha investito cifre in danaro consistenti. C’è la richiesta di un mutuo per dare completezza all’intervento complessivo delle strade interne e periferiche, a partire dalla prossima primavera.

Intanto alcune vie, diventate impercorribili, sono state riqualificate con un nuovo manto di asfalto, altre sono state sistemate con l’eliminazione delle buche. L’intervento per ora riguarda quattro zone della cittadina, ovvero l’area centrale e quella nord (corso Umberto, ingresso nord, rotatoria e sottopasso ferroviario), zona viale Aldo Moro (chiesa Santa Maria del Soccorso, incrocio via Melis) e la zona di viale Gramsci. Ieri il cantiere ha interessato una zona importante: l’asfalto è stato steso nella piazza antistante la chiesa di San Francesco e nelle vie adiacenti. Riparate anche le buche nel viale del cimitero, soprattutto in via Piemonte e via Lussu. È stato programmato un intervento più vasto, a partire dal prossimo anno, con l’investimento programmato in circa due milione di euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA