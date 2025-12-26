VaiOnline
Sorso.
27 dicembre 2025 alle 00:09

Brutale aggressione alla vigilia di Natale: uomo in Rianimazione 

Aggredito con una violenza inaudita alla vigilia di Natale, poi rinvenuto privo di sensi davanti alla guardia medica di Sorso. L’uomo, Gianluca Cattari, 52 anni, originario del paese, si trova ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale civile di Sassari, dove i medici stanno tentando di salvargli la vita. Il grave episodio è accaduto il 24 dicembre, poco prima delle 23.30, nel pieno dei festeggiamenti di Natale. L’uomo è stato notato da un passante, a pochi passi dall’ambulatorio della Guardia medica, riverso a terra e con una ferita profonda alla testa e gli abiti sporchi di sangue. Immediata la segnalazione al 112, giunta alla centrale operativa che ha inviato una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Porto Torres, impegnati nell’attività di controllo del territorio.

All’arrivo degli operatori del 118 le condizioni dell’uomo, privo di conoscenza, sono apparse subito gravi. Una volta stabilizzato, lo hanno trasportato in codice rosso al Santissima Annunziata. Sottoposto ad un primo intervento chirurgico sembra stia rispondendo in maniera positiva alle cure. L’ipotesi è che il 52enne sia stato vittima di un brutale pestaggio, fuori da un circolo di via Marina, nel centro di Sorso. Gianluca Cattari con fatica si sarebbe rialzato e con le sue stesse gambe avrebbe raggiunto il piazzale dell’ambulatorio, dove è stato trovato in coma. Un episodio su cui indagano i carabinieri che, acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza, presenti nella zona, sembra abbiano individuato tre persone, indagate come responsabili dell’aggressione.

