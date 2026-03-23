Bronzo europeo per Maria Sole Asunis 

Ancora un importante riconoscimento per gli atleti della Dojo Hiwashi Shinsei di San Giovanni Suergiu, società che si occupa di Jiu-jitsu con atleti provenienti da tutto il Sulcis Iglesiente.

Questa volta a portare in alto i colori della società sangiovannese e della Nazionale italiana è la piccola Maria Sole Asunis di soli 13 anni che, ai recenti campionati europei che si sono svolti dal14 al 21 marzo 2026 ad Heraklion (Creta) ha conquistato una importantissima medaglia di bronzo. Risultato che per la piccola atleta di Sant’Antioco fa ben sperare per il futuro, specialmente in vista dei prossimi campionati italiani della classe giovanile Filkam che si svolgeranno dal 24 aprile a Catania: Maria Sole gareggerà con altri 10 atleti della società guidata della maestra Denise Pisu. «E’ stata un esperienza importantissima, - dice la stessa Pisu, titolare della Nazionale italiana nella specialità iu-jitsu Adult -63kg. Con Maria Sole eravamo le uniche atlete sarde in gara con il team Italia, adesso ci prepariamo per questi campionati italiani, gara obbligatoria per poter accedere ai prossimi campionati di agosto ad Abu Dhabi e per gli europe di in programma in Romania nel 2027.

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