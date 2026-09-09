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Genuri.
10 settembre 2026 alle 00:20

Bovini in mezzo alla strada sulla Provinciale 45 

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Una nuova segnalazione riporta l’attenzione sulla presenza di bovini vaganti lungo la Provinciale 45. Martedì notte, nel tratto fra i territori di Setzu e Genuri, una vacca è stata avvistata in mezzo alla carreggiata, confermando un problema ormai noto a residenti e automobilisti che percorrono abitualmente quel tratto.

Il fenomeno si presenta con più frequenza nei mesi estivi, quando la siccità sull'altopiano della Giara spinge gli animali inselvatichiti a scendere a valle in cerca di pascoli più verdi: finiscono così per occupare le corsie di marcia, creando disagi e pericoli per la circolazione, fino al rischio di incidenti stradali come già accaduto in passato.

La questione è da tempo all’attenzione delle amministrazioni locali. «Abbiamo segnalato il problema in Prefettura, ma finora abbiamo ottenuto solo rassicurazioni», spiega il sindaco di Genuri, Sandro Branca. «Ritengo che la soluzione sia l’abbattimento dei capi inselvatichiti e privi di microchip incaricando le compagnie barracellari, oltre che intervenire sui proprietari».

Nel frattempo la presenza del bestiame sulla Provinciale continua a rappresentare un’incognita per la viabilità e un pericolo soprattutto per chi si trova a viaggiare nelle ore notturne.

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