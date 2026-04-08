VaiOnline
Quartucciu
09 aprile 2026 alle 00:14

Borsa di studio nazionale, sono 72 i beneficiari 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sono stati pubblicati nel sito istituzionale del Comune di Quartucciu gli elenchi degli ammessi alla borsa di studio nazionale 2025/2026. Sono 72 i beneficiari individuati che sono stati considerati in regola per ottenere i benefici. Le domande saranno trasmesse alla Regione entro il 22 aprile. I ricorsi, per i non ammessi, potranno essere presentati mandando una mail all’indirizzo verificabile nel sito dell’amministrazione comunale entro dieci giorni dalla pubblicazione degli elenchi degli ammessi. (m. c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Turismo.

Cagliari, la tassa della discordia

l Loi, Madeddu
Il conflitto

Le forze israeliane sparano contro i militari della “Sassari”

Convocato l’ambasciatore. Crosetto: inaccettabile. Meloni: irresponsabili 
Giuseppe Deiana
Cagliari, intesa negata dopo la sentenza del Tar

La Regione boccia il rigassificatore «No a strutture fisse»

Parere negativo sul progetto di Giorgino con 18 serbatoi di gas naturale liquido 
Enrico Fresu
Il caso

La beffa di Seulo: arrivano i turisti, spariscono i servizi

Assistenza sanitaria al lumicino con 25mila visitatori l’anno 
Simone Loi
Lo scenario

«Avanti su sicurezza e lavoro»

La premier rilancia l’azione di Governo, oggi l’informativa in Parlamento 
Il progetto.

Question time sulla democrazia

Davide Lao
Il caso

Finisce la fuga di Del Grande

Rintracciato vicino a Varese, per scappare ha investito un carabiniere 