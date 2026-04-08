Borsa di studio nazionale, sono 72 i beneficiari 

Sono stati pubblicati nel sito istituzionale del Comune di Quartucciu gli elenchi degli ammessi alla borsa di studio nazionale 2025/2026. Sono 72 i beneficiari individuati che sono stati considerati in regola per ottenere i benefici. Le domande saranno trasmesse alla Regione entro il 22 aprile. I ricorsi, per i non ammessi, potranno essere presentati mandando una mail all’indirizzo verificabile nel sito dell’amministrazione comunale entro dieci giorni dalla pubblicazione degli elenchi degli ammessi. (m. c.)

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