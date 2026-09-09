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Sant’Antioco.
10 settembre 2026 alle 00:19

Boom del turismo, gli arrivi crescono del 12% 

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Sant’Antioco chiude il primo semestre con un bilancio turistico in crescita rispetto all’anno precedente. Da gennaio a giugno sono stati registrati 19.385 ospiti, contro i 17.309 del 2025, con un incremento di 2.076 arrivi, pari al 12%. Ancora più significativo il dato dei pernottamenti: 47.459 contro 42.238, con 5.221 presenze in più e una crescita del 12,4%. L’andamento positivo era già evidente nel primo quadrimestre, quando gli ospiti erano cresciuti dell’11,2% e i pernottamenti del 17%. Particolarmente positivo il mese di maggio, mentre a giugno la crescita è proseguita, seppure con ritmi più contenuti. Cambiano anche le preferenze tra le diverse tipologie ricettive. Nel primo semestre il campeggio è la prima categoria per numero di ospiti. Segue il comparto alberghiero, con 4.816 ospiti e una crescita del 16,3%. Gli appartamenti turistici confermano una maggiore capacità di generare soggiorni lunghi: i pernottamenti sono 9.843. «I dati sono molto incoraggianti - commenta il sindaco Ignazio Locci - con oltre 2mila ospiti e 5mila pernottamenti in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. È una base positiva. Dobbiamo però attendere i dati definitivi: nel 2025 oltre il 70% dei pernottamenti si è concentrato nella seconda metà dell’anno. Se la tendenza sarà confermata, il 2026 potrà chiudersi su livelli superiori al 2025».

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