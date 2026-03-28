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Quartucciu.
29 marzo 2026 alle 00:25

Blitz dei vandali, il Comune chiude i parchi alle 20 

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L’albero danneggiato nel “Parco della Gioia” di via Thiesi negli scorsi giorni, è l’ultimo episodio di una lunga storia che sta esasperando i residenti di Quartucciu. Le notti di schiamazzi, alcol e rifiuti sono infatti ormai all’ordine del giorno ma, negli ultimi mesi, la situazione è degenerata a tal punto da richiedere interventi immediati per garantire una sicurezza che i cittadini non sentono più propria.
Dal Comune è arrivata la risposta con un colloquio tra la vicesindaca Elisabetta Contini, il consigliere Santabarbara e i residenti. La vicesindaca ha spiegato: «Con il consigliere Santabarbara venerdì abbiamo incontrato i residenti. In accordo con il sindaco Pisu, ho dato mandato di chiudere i parchi alle 20 per evitare schiamazzi e l’ingresso di ragazzini la notte».
Un provvedimento già attuato: «Abbiamo ricevuto conferma dai funzionari dell’effettiva chiusura dei parchi alle 20,30 già da venerdì. Una misura che non risolverà nell’immediato il problema, ma vuole rappresentare un segnale di attenzione nei confronti del quartiere, con cui ci saranno a breve nuovi incontri», ha chiarito la vicesindaca Contini.
Intanto, gli uffici del settore ambiente hanno chiesto alla Polizia locale di visionare le telecamere per poter individuare i responsabili dell’atto vandalico.

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