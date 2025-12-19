VaiOnline
Capoterra-Sarroch.
20 dicembre 2025 alle 00:28

Blackout continui: danni nelle case, disagi e lamentele 

«Sbalzi di tensione a raffica, anche cinque volte al giorno» 

Corrente che va e viene a intermittenza, elettrodomestici danneggiati dagli sbalzi di tensione: protestano i residenti di Capoterra per i frequenti blackout alla linea elettrica che, specie nell’ultima settimana, stanno provocando numerosi disagi. Gigi Frau, amministratore condominiale di Frutti d’Oro 2, spiega come il fenomeno riguardi soprattutto le zone a mare: «Il problema va avanti da almeno due mesi, ma gli ultimi giorni sono stati terribili. A generare i continui blackout, parrebbe sia un cavo di alimentazione che dalla zona del Tecnocasic arriva nei pressi del Remaccio barche, sulla Strada statale 195, riparato più volte ma mai sostituito. In questi giorni ho ricevuto parecchie segnalazioni di residenti che hanno subito danni agli elettrodomestici». Maurizio Lucantonio, residente a Frutti d’Oro 2, conferma: «Il problema si registra da qualche mese, ma ultimamente è capitato che la corrente mancasse e poi tornasse dopo poco anche cinque volte al giorno. Il timore è che manchi quando non siamo in casa, nessuno potrebbe riarmare il salvavita che scatta, rischiando così che tutto quello conservato in congelatori e frigoriferi vada gettato via». Il problema è molto grave anche per Luciano Carrus: «Nell’ultima settimana il fenomeno si è ripetuto con maggiore frequenza». Il mistero delle interruzioni dell’energia elettrica interessa da giorni anche le abitazioni di Sarroch: Veronica Guidone, a causa di uno di questi blackout ha subito danni al frigorifero. «Sono rientrata a casa, il salvavita era staccato ma nonostante lo abbia riarmato il frigo non ha ripreso a funzionare, mi dispiace perché era un ottimo elettrodomestico, in più sono stata costretta a buttare il cibo che conteneva». Dall’Enel forniscono una spiegazione sull’accaduto: «Non risultano problemi al cavo che attraversa l’arteria sulcitana, a generare il blackout dell’ultimo periodo è stato il maltempo, in molte zone i disservizi sono stati risolti, in altre sono in corso interventi per riportare la normalità».

