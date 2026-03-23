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24 marzo 2026 alle 00:25

Bilancio in aula, banco di prova per la maggioranza 

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Venerdì il Consiglio comunale tornerà a riunirsi per l’approvazione del bilancio, in un clima tutt’altro che disteso. Per la prima volta dopo le tensioni interne, la maggioranza si ritroverà a confrontarsi pubblicamente offrendo un banco di prova sulla coesione.

Al centro delle frizioni lo scontro all’interno di Sinistra Futura. Il consigliere eletto Angelo Coda ha ritirato la fiducia all’assessore all’Istruzione di riferimento, Domenico Cabula, aprendo una frattura che ha rapidamente assunto una dimensione più ampia. Coda ha incassato il sostegno del gruppo consiliare del Pd, che in questo contesto di attriti ha perso una componente, Irene Melis. Quest’ultima ha formalizzato un accordo con Sinistra Futura, nuova configurazione non accolta da Coda, che ha preso le distanze. Venerdì Melis farà ufficialmente il suo ingresso nel gruppo misto. Resta aperto il nodo legato all’utilizzo del simbolo: Sinistra Futura ha contestato a Coda la legittimità di utilizzarlo, il consigliere ha respinto la diffida. La seduta sarà dedicata alla discussione del bilancio. All’ordine del giorno anche due debiti fuori bilancio legati a spese di giustizia, rispettivamente di 666,95 euro e 6.237,20 euro.

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