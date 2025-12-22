VaiOnline
Monserrato.
23 dicembre 2025 alle 00:49

Bilancio di previsione, si va al prossimo anno 

Il 2026 del Comune di Monserrato si aprirà in esercizio provvisorio. Il presidente del Consiglio Ignazio Tidu ha infatti convocato le ultime due sedute dell’anno dell’assemblea civica, ma all’ordine del giorno non compare la discussione per l’approvazione del bilancio di previsione.

Il Consiglio si riunirà domani e lunedì 29. La prima seduta sarà dedicata alle interrogazioni e interpellanze presentate dai consiglieri di opposizione. Successivamente si tratterà una delibera relativa alla ratifica di una variazione di bilancio già approvata. Assessori e consiglieri torneranno poi in aula lunedì 29 per affrontare due punti di natura finanziaria: l’approvazione delle aliquote Imu per il 2026 e la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche dell’ente. Per il bilancio bisognerà aspettare: da quando il Comune è diventato autonomo, nel 1991, il documento raramente è stato approvato entro il 31 dicembre.

