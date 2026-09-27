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Dolianova.
28 settembre 2026 alle 00:43

Bianchine e Fiat Balilla, il museo delle auto 

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Pezzi da museo, esemplari che hanno fatto epoca. Successo a Dolianova per la quarta edizione della mostra organizzata dal Circolo sardo automoto d’epoca Scq per il suo 60° anniversario. Le piazze Brigata Sassari ed Europa hanno ospitato auto e moto, oltre cento, tirate a lucido. Il pubblico ha avuto una descrizione dettagliata di caratteristiche tecniche, anno di produzione e il riferimento storico al periodo di produzione.

In esposizione alcuni dei miti italiani e mondiali: due Fiat Balilla degli anni Trenta, una Lancia Augusta del 1935, una Lancia Ardea del ‘51, due Topolino degli anni Cinquanta, Fiat 1100 e Bianchine. In esposizione anche una Ferrari d’epoca, Porsche, Maserati, Bmw, Alfa Romeo. Poi le Fiat 500, rimesse a nuovo e rese fiammanti. Molto ammirate una Gran Torino della Ford degli anni Settanta, resa celebre da un film di Clint Eastwood, e una Essex super Six americana degli anni Venti-Trenta, cara ai gangster di Chicago.

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