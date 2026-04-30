Berrettini, vittoria-show 

«Ragazzi, vi rivoglio qui». Con questa frase, tanto semplice quanto sentita, Matteo Berrettini ha dato appuntamento al caloroso pubblico sardo per oggi sul Centrale di Monte Urpinu dove, nel match valido come quarto di finale dell'Atp Challenger 175 di Cagliari, affronterà - nel remake della semifinale di Wimbledon 2021 - il polacco Hubert Hurkacz che ha regolato 6-4, 6-1 lo statunitense Emilio Nava.

È stato un Berrettini attento tatticamente e fisicamente brillante quello che ha domato in due set (7-5, 6-3) l'argentino Mariano Navone, testa di serie numero 1 e vincitore qui due anni fa. Un match che ha catalizzato l'attenzione degli appassionati che hanno assiepato il Centrale in ogni ordine di posto e sono esplosi all'urlo finale di “The Hammer”.

Italiani avanti

Quello di Cagliari si conferma un torneo a forti tinte tricolori, con altri due italiani che hanno strappato il pass per i quarti. Il primo è stato Matteo Arnaldi, che ha sorpreso 6-2, 6-3 l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Poi è stata la volta di Gianluca Cadenasso, che ha superato 7-5, 6-1 Mattia Bellucci in un match dai due volti, con il mancino bustocco che è partito meglio, ma che non è riuscito a stoppare la reazione del genovese, che prosegue nel suo buon momento. E l'ItalTennis ha sfiorato il poker con Andrea Pellegrino, che non ha concretizzato due match point sul 5-4 nel set decisivo, cedendo strada per 6-4, 4-6, 7-5 in 2h51' alla testa di serie numero 4 Roman Burruchaga, argentino tesserato per il circolo ospitante e, nell'occasione, suo compagno di doppio.

Mannarino no

Saluta Cagliari il numero 2 del seeding Adrian Mannarino. Il transalpino ci ha provato, ma ha dovuto alzare bandiera bianca davanti all'olandese Jesper De Jong, che si è imposto 6-3, 3-6, 6-1. Match ondivago, con il francese che, perso il primo set, sembrava aver preso in mano le redini del gioco. Bella battaglia tra il portoghese Nuno Borges e il cileno Cristian Garin, con la testa di serie numero 3 che l'ha spuntata 6-4, 3-6, 7-6(6) al quarto match point. Nel derby statunitense che ha chiuso la giornata, il n. 8 del seeding Marcos Giron ha superato 6-2, 3-6, 6-4 Aleksandar Kovacevic. In doppio, sconfitta per l'algherese Lorenzo Carboni che, in coppia con Cadenasso, ha perso 6-3, 6-4 contro la coppia numero 2, formata dal tedesco Constantin Frantzen e l'olandese Robin Haase. Stop in volata per Federico Cinà e Stefano Travaglia: 3-6, 6-1, 10-7 dai neozelandesi Finn Reynolds e James Watt.

Il programma di oggi

Si gioca dalle 12 sul Centrale e sul Campo 14. Il Centre Court sarà aperto dalla sfida tra Arnaldi e Borges, seguito dal match che vedrà opposto Cadenasso a De Jong. Berrettini-Hurcakz è il terzo match sul Centrale. Il quarto Burruchaga-Giron è programmato come terzo match sul 14. Il programma sul Centrale si chiuderà con Pellegrino, unico italiano ancora in gara in doppio, che, con Burruchaga, affronta il belga Sander Gille e l'olandese Sem Verbeek.



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