Berrettini incanta, Cobolli alle Finals 

Restano tre gli italiani ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Parigi, l’ultimo della stagione. Uno si aggiunge ai già qualificati Lorenzo Musetti e Mattia Bellucci, un altro si ritira.

Le buone notizie arrivano dal ritrovato Matteo Berrettini ha superato il primo turno battendo in tre set lo statunitense Brandon Nakashima (n. 18 Atp), col punteggio di 6-4, 3-6, 7-6, in poco più di due ore di gioco. L'azzurro. attuale n.43 al mondo, nel terzo set ha annullato due match point all'avversario e ora si prepara ad affrontare il francese Hugo Humbert, n. 38 del ranking e vincitore del torneo di Cagliari nel 2024.

Flavio Cobolli ha rinunciato a giocare a Parigi per evitare di compromettere la partecipazione alle Atp Finals di Torino in programma dal 15 al 22 novembre, ormai sicura per lui dopo la sconfitta di Rafael Jodar con Casper Rudd (6-3 6-4 il punteggio).

Oggi in campo anche gli altri due azzurri all’Arena di Nanterre. La sfida più attesa indubbiamente è quella tra Musetti e il nuovo numero uno del mondo, il tedesco Sascha Zverev. Bellucci affronterà invece il francese Arthur Rinderknech (che lo precede di due pisti nella classifica), ai sedicesimi grazie al ritiro dell’argentino Francisco Cerundolo al terzo set.

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