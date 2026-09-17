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Sestu.
18 settembre 2026 alle 00:23

Benessere animale, patto Comune-volontari 

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Tre ore di confronto, numerose presenze e diverse proposte sul tavolo. Si è concluso positivamente l’incontro sul benessere animale e randagismo, che ha segnato l’avvio del percorso per una gestione più strutturata del fenomeno e la nascita di un’associazione cittadina.

«Sono davvero soddisfatta dello spirito di collaborazione» dichiara la volontaria Lia Sechi. «È stata avviata una gestione concreta del problema. Il sostegno e l’impegno reale del sindaco Michele Cossa e del consigliere con delega al benessere animale Antonio Perra, sono garanzia di volontà da parte dell’Amministrazione a sostenerci davvero nel nostro impegno quotidiano».

Tra le proposte emerse c’è il censimento degli animali e dei punti critici, attività di sensibilizzazione nelle scuole e più incontri con i cittadini. «Abbiamo toccato vari punti da risolvere nel breve e medio termine» spiega Perra «è la prima volta a Sestu che viene fatto un incontro sul benessere degli animali, sulle norme e sul valore dell’educazione civica verso i nostri amici a quattro zampe». In accordo con la Asl, il Comune sta già lavorando a una campagna di sterilizzazione felina. «Il nostro obiettivo è costruire un rapporto stabile tra Comune, volontari e servizi veterinari. Quello di ieri sarà quindi l’inizio di un percorso di collaborazione» dichiara Cossa.

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