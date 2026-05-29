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Poetto.
30 maggio 2026 alle 00:25

Beach volley e tennis: scatta il sequestro di quattro campi abusivi 

Blitz della Guardia costiera: strutture senza le autorizzazioni 

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Pali e reti erano lì da tempo, pochi metri prima delle mura dello stabilimento dell’Aeronautica militare: quattro campi di beach volley e beach tennis, secondo quanto ricostruito dai militari della Guardia Costiera, senza alcune autorizzazione. Le irregolarità sono emerse durante un controllo del personale della Capitaneria, in collaborazione con gli agenti della Polizia Locale: al termine di tutte le verifiche, questa l’accusa, sarebbe emersa l’occupazione abusiva del tratto di spiaggia. Circa mille metri quadrati usati come campi di beach volley e tennis, con tutte le relative attrezzature. Il gestore, identificato dai militari della Guardia Costiera, è stato denunciato per occupazione abusiva di pubblico demanio marittimo. Campi e attrezzature sportive sono stati sequestrati.

Come ricostruito da Capitaneria e Polizia Locale, i campi erano allestiti in maniera definitiva. Un’occupazione in contrasto con quanto previsto dal piano del Poetto: nella spiaggia il Comune individua, ogni anno, tre aree dedicate alle attività sportive che vengono poi date in concessione, con bando e istruttoria, dall’Assessorato regionale agli Enti Locali attraverso gli uffici del Servizio centrale del Demanio e Patrimonio alle associazioni sportive dilettantistiche che ne fanno richiesta. Le indagini vanno avanti per ricostruire chi utilizzava effettivamente i campi. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA  

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