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Bruxelles.
04 novembre 2026 alle 00:33

Bce, via alla corsa per la presidenza 

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Si apre ufficialmente la corsa alla successione di Christine Lagarde alla guida della Banca centrale europea, con Olanda e Spagna in prima fila per conquistare la presidenza dell'Eurotower. I Ventuno Paesi dell'Eurozona avranno tempo fino a venerdì per presentare le candidature, in vista di un primo confronto politico tra i ministri delle Finanze all'Eurogruppo del 9 novembre a Bruxelles. A imprimere un'accelerazione alla partita è stato il presidente dell'Eurogruppo, il greco Kyriakos Pierrakakis, dopo l'annuncio della numero uno della Bce di voler lasciare l'incarico il 7 febbraio 2027, con quasi nove mesi di anticipo sulla scadenza naturale del mandato.

La sfida si profila soprattutto tra due ex governatori di banche centrali: l'olandese Klaas Knot e lo spagnolo Pablo Hernandez de Cos, sostenuti dai rispettivi governi. I due rappresentano due sensibilità opposte nella politica monetaria, per quanto ritenuti entrambi pragmatici e capaci di costruire consenso: Knot è tradizionalmente considerato un falco, più attento ai rischi dell'inflazione. Mentre De Cos è ritenuto più vicino alle posizioni delle colombe, favorevoli a una politica monetaria meno restrittiva.

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