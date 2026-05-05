Basta il gol di Saka Arsenal in finale 

Arsenal 1

Atletico Madrid 0

Arsenal (4-2-3-1) : Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhaes, Calafiori (58’ Hincapié) ; Rice, Lewis-Skelly (74’ Zubimendi) ; Saka (58’ Madueke) , Eze (58’ Odegaard) , Trossard (83’ Martinelli) ; Gyokeres. A disposizione Kepa, Setford, Mosquera, Norgaard, Dowman, Havertz, Gabriel Jesus. Allenatore Arteta.

Atletico Madrid (4-4-2) : Oblak; Pubill, Le Normand (57’ Sorloth) , Hancko, Ruggeri; G. Simeone (57’ Cardoso) , Koke, Llorente, Lookman (57’ Molina) ; Griezmann (66’ Baena) , J. Alvarez (66’ Thiago Almada) . A disposizione: Musso, Gimenez, Lenglet, Bonar, Mendoza, Vargas, J. Diaz. Allenatore D. Simeone.

Arbitro : Siebert (Germania)

Rete : 44’ Saka.

Londra. L'Arsenal si guadagna con merito l’occasione per provare a vincere la sua prima Champions League, il 30 maggio a Budapest, dove troverà il Paris Saint-Germain campione in carica o il Bayern Monaco. La squadra inglese ha vinto il braccio di ferro con l'Atletico Madrid, imponendosi 1-0 nella gara di ritorno a Londra dopo l'1-1 di mercoledì scorso al Wanda Metropolitano, grazie ad un gol di Saka appena prima del 45’. Il capitano dei Gunners è velocissimo a ribadire in rete da due passi un pallone respinto da Oblak su un tiro di Trossard. Nella ripresa è Gyokeres a sprecare un perfetto assist di Hincapie per il 2-0. L'Atleti resta vivo ma non punge abbastanza, nonostante il continuo agitarsi di Simeone a bordo campo. Al triplice fischio esulta il pubblico londinese, che può sperare in una storica doppietta. La squadra di Mikel Arteta, vicina a conquistare la Premier League, torna così in finale della coppa europea più prestigiosa per la seconda volta nella sua storia, a vent’anni dalla prima.

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