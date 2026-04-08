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09 aprile 2026 alle 00:14

Basoli traballanti: transenne in via Roma 

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I basoli in via Roma, davanti al municipio, rischiavano di staccarsi dalla loro posizione originaria: per questo motivo, è stato necessario intervenire d’urgenza. Sono cominciati in questi giorni i lavori di manutenzione straordinaria nella corsia preferenziale.

Un nuovo cantiere, dunque, che va a sommarsi agli altri già presenti. Stavolta però non si tratta dei lavori per la metro: l’intervento, a cura della ditta Avr a cui il Comune ha affidato la manutenzione della rete stradale cittadina, è per il rifacimento del basolato, reso obbligatorio perché erano presenti parecchie porzioni in fase di distaccamento.

I lavori attualmente in corso dovrebbero concludersi entro lunedì prossimo, ma non saranno gli unici: sempre in via Roma, nel tratto compreso fra Palazzo Bacaredda e piazza Matteotti, ci sono almeno altre 3 porzioni di strada in una situazione analoga e dove è prevista la manutenzione.

Inevitabili i disagi al traffico, con la svolta a destra (per i mezzi del trasporto pubblico locale che arrivano dalla corsia preferenziale) momentaneamente bloccata. Autobus e taxi possono comunque girare verso via Roma lato mare, utilizzando la corsia promiscua con il resto del traffico. E sarà così anche durante i prossimi interventi.

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