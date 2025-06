Basket, box e ginnastica nella nuova palestra comunale  

Arredi ed attrezzature già installate ed altre in arrivo per fare della palestra comunale “Roberto Frongia” uno spazio per la pratica e la fruizione dello sport a 360 gradi. Nella struttura di via Dello Sport alcuni giorni fa hanno fatto capolino i canestri da basket che hanno già avuto modo di essere collaudati da giovani e giovanissimi durante la recente visita nella palestra da parte della Garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza Carla Puligheddu. Entusiasmo alle stelle per gli studenti della Primaria subito intenti a prendere d’assalto i nuovi canestri. «Un’immagine che mi inorgoglisce - dice l’assessore allo Sport Marco Mandis: vedere così tanto entusiasmo e divertimento ci fa comprendere quanto lo sport possa costituire un’opportunità di crescita e di inclusione per tutti. Lo sport è anche salute, speranza, amicizia e crescita personale. Invitiamo tutti a sfruttare questa nuova risorsa a disposizione della comunità». Ad arredi ed attrezzatura per il basket faranno presto seguito reti, palloni e tutto il necessario per la pratica della pallavolo. Ma già durante l’inaugurazione del 24 gennaio scorso la palestra ha dimostrato di poter ospitare eventi a 360 gradi come l’incontro di boxe internazionale che ha visto trionfare il campione locale Nicola Mancosu.

«Al momento - spiega l’assessore - la gestione della palestra è in capo al comune che la assegna in base alle esigenze delle associazioni come accade con la ginnastica dolce per l’Auser o la pratica del basket da parte della Polisportiva Villamassargia».