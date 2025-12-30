Bar chiuso dopo gli scontri di Natale 

Chiusura forzata per 15 giorni a un bar del centro di Silanus. Il provvedimento, firmato dal questore di Nuoro, Fortunato Marazzita, è stato notificato dalla polizia e dai carabinieri per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica. Alla base della decisione, gli episodi avvenuti la sera di Natale in piazza dei Mille.

In quell’occasione, una pattuglia del commissariato di Macomer e un’altra dei carabinieri, intervenute per contestare a un cittadino alcune violazioni legate all’accensione e all’esplosione di petardi, si sono trovate improvvisamente accerchiate da numerose persone.

Il gruppo, composto anche da persone con il volto travisato e provenienti dal locale poi destinatario del provvedimento, ha assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti delle forze dell’ordine. Non solo: è partito anche un fitto lancio di petardi e razzi, uno dei quali ha colpito e danneggiato un’autovettura della polizia.

La sospensione della licenza arriva dopo gli accertamenti e i controlli effettuati lo scorso fine settimana dalle forze dell’ordine. Durante le verifiche sono stati rinvenuti e sequestrati materiale esplodente e sostanze stupefacenti, con diverse denunce scattate a carico dei detentori. (f. le.)

