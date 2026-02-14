VaiOnline
Lo scandalo
15 febbraio 2026 alle 00:30

Bannon-Epstein, trappola a Papa Francesco 

L’ex consigliere di Trump chiese aiuto al finanziere per incastrare Bergoglio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Washington. «Faremo cadere Papa Francesco, dai fratello». Dagli Epstein files spuntano nuovi elementi che svelano le trame cospirative dell'ex consigliere di Donald Trump, Steve Bannon, nei confronti di papa Francesco e del suo pontificato. Gli scambi di Bannon, notoriamente su posizioni sovraniste e iper conservatrici, con Jeffrey Epstein a questo proposito sono diversi, ma stavolta emergono persino i contorni di una tentata maxi operazione di infangamento nei confronti della Chiesa guidata da Bergoglio.

Accordo

In sostanza Bannon proponeva a Epstein di produrre un film tratto da un libro molto discusso e uscito nel 2019, “In the closet of the Vatican”. Secondo l'autore, il giornalista francese Frederic Martel, in Vaticano l'80% dei preti sarebbe stato gay.

In Italia il libro di Martel fu presentato nel febbraio di quell'anno come una indagine-bomba (fu tradotto in otto lingue e una ventina di Paesi): vi si affermava che «il Vaticano ha una delle più grandi comunità omosessuali al mondo». Bannon maturò l'idea di farne un film dopo aver incontrato l'autore a Parigi e a Epstein scrive: «Tu ora sei il produttore».

Segreto

Dalla lettura dei file non emergono chiare prove che il progetto fosse evoluto verso fasi concrete di realizzazione. Scorrendo la documentazione finora declassificata, emerge però che l'argomento “Vaticano” o “Papa Francesco” faceva spesso capolino nei documenti del finanziere e più volte era oggetto di scambi di email tra i due. In una email del 2018, Bannon scrive ad Epstein, ad esempio, riguardo le posizioni favorevoli del Vaticano in merito all'accoglienza dei migranti con il finanziere che fa commenti del tipo: «Meglio regnare all'Inferno che servire in Paradiso». E Bannon risponde: «Meglio regnare». Inoltre, Epstein seguiva molto le novità riguardanti il mondo del cinema tanto che uno dei suoi contatti una volta gli scrive se sia interessato ad andare a vedere il film di Nanni Moretti Habemus Papam tradotto in inglese, “We have a Pope”. In tutto finora, il Vaticano negli Epstein files viene menzionato più di 180 volte, papa Francesco 66. C'è anche la sintesi di un libro di un omonimo di Epstein che ricostruisce le vicende finanziarie del Vaticano legate allo scandalo del Banco ambrosiano con i ruoli giocati da monsignor Marcinkus, Roberto Calvi e Michele Sindona.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’anniversario.

«Grazia Deledda, perenne modernità»

Il capo dello Stato a Nuoro celebra il centenario del Nobel alla scrittrice 
l Deiana, Loi, Orunesu
La visita

«Gli vogliamo bene, lui lo deve sapere»

Applausi e ringraziamenti sotto la pioggia per il presidente e il suo omaggio alla scrittrice 
Simone Loi
maltempo

«Ho rischiato di morire schiacciato da quell’albero»

Andrea Scroccu: «Come mai non c’era l’allerta rossa?» 
Gianni Agus
L’ira dei pazienti nei centri prelievi. Denuncia della Fials: l’ennesimo grave disservizio

Niente reagenti, stop alle analisi

Al Santissima Trinità (Asl 8) si fermano gli esami del sangue 
Pale eoliche e distese fotovoltaiche graveranno sui conti delle famiglie. Il presidio: «Pronti a opporci»

«I costi degli impianti nella bolletta dei sardi»

La denuncia degli attivisti: nel decreto del Governo un regalo alle multinazionali 
Lorenzo Piras
La tragedia

L’addio di Francesca: «Ciao uomo di mare, il tuo sorriso un faro»

Arbatax, la sorella scrive al capitano morto nel naufragio della sua barca 
Simone Loi
Giustizia

Scontro su Gratteri tra Nordio e Csm: «Credibilità minima»

Il ministro attacca le toghe contrarie a eventuali sanzioni per il magistrato 
Il referente in Italia di Elon Musk, Andrea Stroppa, in una immagine tratta dal suo profilo X.X ANDREA STROPPA CLAUDIUS NERO'S LEGION+++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++
Il referente in Italia di Elon Musk, Andrea Stroppa, in una immagine tratta dal suo profilo X.X ANDREA STROPPA CLAUDIUS NERO'S LEGION+++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++
Roma

Indagato per omicidio stradale l’uomo di Musk

Andrea Stroppa, referente in Italia del miliardario, ha travolto e ucciso un 18enne 