VaiOnline
Ciclismo.
27 maggio 2026 alle 00:21

Balliana, prima chiamata nella Nazionale Juniores 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

All’appuntamento di venerdì alla Malpensa, un po’ di emozione Enrico Balliana la proverà di sicuro. Il diciottenne di Arborea, che corre con la Ecotek Zero24 nel bresciano e quest’anno ha già quattro vittorie all’attivo, sapeva da tempo di essere nel mirino del ct azzurro degli Juniores, Edoardo Salvoldi. Lunedì però è arrivata l’ufficialità della prima convocazione nella Nazionale italiana di categoria per il Trophée Centre Morbihan, in Francia, e ha potuto finalmente gioire. Si tratta di un appuntamento di prestigio, una gara breve a tappe che fa parte della Coppa delle Nazioni e che ha nell’albo d’oro gente come Mathieu van der Poel (primo nel 2013) o Remco Evenepoel (2018).

Il programma prevede sabato la prima tappa (Elven-Elven di 116,65 km) e domenica doppio impegno: al mattino una crono di 7 km da Réguiny a Évellys Naizin e di pomeriggio la Locminé-Locminé, di 116,65 km. In entrambe le frazioni in linea il percorso è molto “nervoso”.

La Nazionale azzurra (che ha trionfato con Patrick Pezzo Rosola nella recente Corsa della Pace Juniores), potrà contare anche su Lorenzo Campagnolo (Borgo Molino-Vigna Fiorita), Ruben Ferrari (Pool Cantù Gb), Luca Gugnino (Uc Piasco), Nicola Padovan (Accademia Ciclistica) e Guido Viero (Nordest Petrucci Assali Stefen).

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza riguarda le tratte per Roma e Milano dagli scali di Cagliari, Olbia e Alghero

L’estate parte in salita: già esauriti i posti sui voli

Ponte del 2 giugno, biglietti introvabili anche per i sardi E i turisti che riescono a viaggiare pagano fino a 314 euro 
Al. Car.
Ambiente

Budoni dice addio al porta a porta

Sperimentazione nelle frazioni: rifiuti solo nelle isole ecologiche 
Tania Careddu
Cabras (Cimo): «Ormai il problema è strutturale. Utilizziamo l’ospedale Marino per attivare un’Ortogeriatria»

Al Brotzu dieci reparti sull’orlo del collasso

I vertici dell’Arnas: posti letto esauriti, serve una migliore gestione dei pazienti sul territorio 
Cristina Cossu RIPRODUZIONE RISERVATA
Amministrative 2026

Zurru contro Floris, a Gonnosfanadiga la sfida tra ex alleati

Le priorità: riaprire Pardu Mannu e la comunità alloggio per anziani 
Johanne Cesarano
La riforma

Legge elettorale, la maggioranza accelera

Nuovo slancio dopo le amministrative. Le opposizioni: testo incostituzionale 