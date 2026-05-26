Balliana, prima chiamata nella Nazionale Juniores 

All’appuntamento di venerdì alla Malpensa, un po’ di emozione Enrico Balliana la proverà di sicuro. Il diciottenne di Arborea, che corre con la Ecotek Zero24 nel bresciano e quest’anno ha già quattro vittorie all’attivo, sapeva da tempo di essere nel mirino del ct azzurro degli Juniores, Edoardo Salvoldi. Lunedì però è arrivata l’ufficialità della prima convocazione nella Nazionale italiana di categoria per il Trophée Centre Morbihan, in Francia, e ha potuto finalmente gioire. Si tratta di un appuntamento di prestigio, una gara breve a tappe che fa parte della Coppa delle Nazioni e che ha nell’albo d’oro gente come Mathieu van der Poel (primo nel 2013) o Remco Evenepoel (2018).

Il programma prevede sabato la prima tappa (Elven-Elven di 116,65 km) e domenica doppio impegno: al mattino una crono di 7 km da Réguiny a Évellys Naizin e di pomeriggio la Locminé-Locminé, di 116,65 km. In entrambe le frazioni in linea il percorso è molto “nervoso”.

La Nazionale azzurra (che ha trionfato con Patrick Pezzo Rosola nella recente Corsa della Pace Juniores), potrà contare anche su Lorenzo Campagnolo (Borgo Molino-Vigna Fiorita), Ruben Ferrari (Pool Cantù Gb), Luca Gugnino (Uc Piasco), Nicola Padovan (Accademia Ciclistica) e Guido Viero (Nordest Petrucci Assali Stefen).

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