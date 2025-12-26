Babbo Natale arriva in elicottero al Brotzu per i regali ai piccoli pazienti 

Babbo Natale anche quest’anno è arrivato in elicottero al Brotzu, per rinnovare la tradizione della raccolta solidale per i bambini ricoverati all’ospedale San Michele. A promuoverla la Direzione marittima della Sardegna centro-meridionale della Guardia costiera, con una raccolta fondi destinata all’acquisto di giocattoli regalati ai pazienti dei reparti pediatrici e del Pronto Soccorso Pediatrico.

Al Brotzu, l’arrivo di Babbo Natale è avvenuto a bordo dell’elicottero “Nemo” della Guardia costiera: da lì si è diretto nei vari reparti, per dare un momento di gioia e serenità ai bambini costretti a trascorrere le festività natalizie in ospedale. Un appuntamento che ha confermato la vicinanza e l’impegno della Guardia costiera nei confronti dei più piccoli e delle loro famiglie. E che si ripete ogni anno.

La raccolta fondi è stata realizzata con la partecipazione di tutti i Comandi dipendenti della Direzione marittima della Sardegna centro-meridionale, ossia Arbatax, Bosa, Carloforte, Oristano, Portoscuso, Sant’Antioco e Villasimius, nonché dei Comandi operativi della 4ª Sezione Volo Elicotteri della Guardia costiera di Decimomannu e del 4° Nucleo Subacquei di Cagliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA