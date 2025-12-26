VaiOnline
L’iniziativa.
27 dicembre 2025 alle 00:12

Babbo Natale arriva in elicottero al Brotzu per i regali ai piccoli pazienti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Babbo Natale anche quest’anno è arrivato in elicottero al Brotzu, per rinnovare la tradizione della raccolta solidale per i bambini ricoverati all’ospedale San Michele. A promuoverla la Direzione marittima della Sardegna centro-meridionale della Guardia costiera, con una raccolta fondi destinata all’acquisto di giocattoli regalati ai pazienti dei reparti pediatrici e del Pronto Soccorso Pediatrico.

Al Brotzu, l’arrivo di Babbo Natale è avvenuto a bordo dell’elicottero “Nemo” della Guardia costiera: da lì si è diretto nei vari reparti, per dare un momento di gioia e serenità ai bambini costretti a trascorrere le festività natalizie in ospedale. Un appuntamento che ha confermato la vicinanza e l’impegno della Guardia costiera nei confronti dei più piccoli e delle loro famiglie. E che si ripete ogni anno.

La raccolta fondi è stata realizzata con la partecipazione di tutti i Comandi dipendenti della Direzione marittima della Sardegna centro-meridionale, ossia Arbatax, Bosa, Carloforte, Oristano, Portoscuso, Sant’Antioco e Villasimius, nonché dei Comandi operativi della 4ª Sezione Volo Elicotteri della Guardia costiera di Decimomannu e del 4° Nucleo Subacquei di Cagliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

I timori per il futuro di Alghero: «Ricavi bassi, si rischia il ridimensionamento»

«Non svendiamo i nostri scali, la gestione pubblica funziona»

L’ex manager di Sogeaal: progetto illegittimo, i fondi di investimento sono attratti solo dagli utili  
Al. Car.
Le previsioni

Fine anno con allerta meteo e temporali

Maltempo nell’ultimo weekend del 2025 ma le temperature non saranno rigide 
Riccardo Spignesi
La storia

Una famiglia in festa: «Il nostro primo Natale con le tre gemelline»

A Guasila palloncini, mazzi di fiori e tanta gioia per Bianca, Camilla e Carlotta 
Paolo Carta
Il furto di Natale

Saccheggiata la mensa dei poveri

Rubati prosciutti, agnelli e maialetti. Le Vincenziane di Olbia costrette a fermarsi 
Tania Careddu
L’intervista

«C’è un assalto eolico insensato e senza regole, così si distrugge l’Isola»

Elena Pinna, attivista del movimento “Surra”: «I comitati hanno spinto i sardi a ribellarsi» 
Lorenzo Piras
Legge di bilancio

Manovra blindata, martedì l’ok

Dopo 63 giorni al Senato arriva alla Camera il testo da 22,3 miliardi 
Il lutto

Muore a cento anni Maria Sole Agnelli

Sorella e confidente dell’Avvocato, amò la politica, la cultura, i cavalli e la Juve 
Pordenone

Il vento lo strappa dalla seggiovia: è grave

La rete di protezione si solleva, si impiglia nella scarpa e lo trascina giù 