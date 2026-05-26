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Via Vesalio.
27 maggio 2026 alle 00:25

Automobilisti bloccati in coda per il cantiere della nuova rotatoria 

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Non solo via Vesalio, via del Canneto, via Flavio Gioia e via Torricelli. La nuova strada ristretta con pista ciclabile e il cantiere per la realizzazione di una rotonda in corrispondenza di via dei Carbonari stanno creando non pochi problemi sul fronte della viabilità anche per chi arriva da viale Roberto Pisano. Soprattutto la mattina presto, all’orario d’ingresso degli istituti scolastici presenti proprio tra via Vesalio (fronte parco di Terramaini) e via Valerio Pisano, si formano lunghe file d’auto. E le proteste aumentano.

La presenza del cantiere per la rotatoria, avviato lunedì e che dovrebbe proseguire fino al 7 agosto, sta trasformando via Vesalio in una strettoia ulteriore. Così i rallentamenti per gli automobilisti si stanno moltiplicando, creando disagi enormi anche in via Roberto Pisano, subito dopo la piscina di Terramaini, importante strada di collegamento per chi arriva da Pirri e Monserrato (e dunque dall’hinterland) ed è diretto in viale Marconi. Parecchie le perplessità anche per la costruzione della pista ciclabile e delle nuove foriere, ritenute pericolose come confermato dai due incidenti avvenuti domenica. Polemiche e proteste aumentano con il passare dei giorni.

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