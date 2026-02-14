Auto si ribalta e rischia di schiacciare un giovane: due i feriti 

Ha perso il controllo dell’auto, ribaltandosi e danneggiando altre tre vetture, travolgendo anche un uomo che stava per salire sulla propria macchina. L’incidente avvenuto ieri mattina prima dell’alba in via Is Mirrionis avrebbe potuto avere conseguenze tragiche: alla fine, per fortuna, i due feriti sono stati accompagnati dal 118 nel vicinissimo pronto soccorso del Santissima Trinità. Al conducente dell’auto rovesciata, un 58enne, è stato assegnato un codice rosso per la dinamica (ma non è grave), mentre al 33enne colpito dalla vettura un codice giallo.

Oltre al personale medico e infermieristico del 118, verso le 5,40 di ieri, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente. La strada è stata anche chiusa al traffico per consentire ai poliziotti di svolgere il loro lavoro. Dai primi accertamenti, il 58enne alla guida di un’auto avrebbe perso il controllo della vettura, ribaltandosi dopo essere finito contro due veicoli in sosta. E il 33enne che si è visto arrivare addosso l’auto ha temuto il peggio: per fortuna se l’è cavata con ferite non gravi.

