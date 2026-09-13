Auto e furgone di un idraulico 52enne in cenere nella notte 

Il furgone e l’utilitaria erano parcheggiati a pochi metri l’uno dall’altra. Le fiamme hanno divorato entrambi i mezzi, che erano in sosta all’altezza del civico 39 di via Colombo, nel centro abitato di Arzana. Del furgone Citroen Jumpy e della Honda Crv sono rimaste solo le carcasse. Erano di proprietà dell’idraulico 52enne, Fabio Cubeddu.

L’uomo, incensurato, è stato ascoltato dagli agenti del commissariato di Lanusei, guidati dal dirigente Antonio Arca, che hanno avviato le indagini per risalire al movente e agli autori dell’attentato, che al momento sembra la pista privilegiata dagli inquirenti (l’ipotesi del cortocircuito resta piuttosto remota). La volante è intervenuta poco dopo l’una della notte fra venerdì e sabato. Sul posto sono arrivate anche le squadre dei vigili del fuoco di Lanusei, allertate dal comando provinciale di Nuoro, che nonostante il tempestivo intervento non hanno potuto evitare che i mezzi andassero completamente distrutti.

Preziose nell’attività investigativa appena messa in campo potrebbero essere le immagini registrate nei sistemi di videosorveglianza installati nelle vicinanze di via Colombo. Agli agenti il proprietario dei mezzi bruciati avrebbe riferito di non nutrire alcun sospetto sui responsabili del raid incendiario. Tuttavia il personale del commissariato, come di consueto accade in queste circostanze, scava nei rapporti intrattenuti negli ultimi tempi. ( ro. se. )

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