Auto a fuoco a Sassari e Porto Torres 

Notte di fuoco e paura a Sassari e Porto Torres. Nel capoluogo a destare allarme è stato il rogo di tre automobili andate a fuoco in via Castelsardo, nel quartiere di Monte Rosello Alto. L’incendio si è sviluppato in una zona interna, dove si trovano diversi palazzi, e il fuoco, sprigionato dalle macchine parcheggiate, ha finito con l’arrivare molto vicino agli edifici. A essere coinvolte nell’episodio sono state una Renault Scenic, una Lancia Ypsilon e una Hyundai Accent. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, sono arrivati anche gli agenti delle Volanti. E la polizia di Stato ora indaga su quello che pare essere un probabile atto doloso, forse innescato su uno o due mezzi e che ha finito con l’interessare anche quelli posizionati affianco.

A Porto Torres un forte boato ha svegliato nel cuore della notte il Villaggio Satellite. Un incendio di probabile origine dolosa, nella notte tra domenica e lunedì, ha distrutto una Renault Captur di proprietà di una donna, lavoratrice stagionale. L’auto in sosta sotto la palazzina dove risiede la proprietaria, in pochi minuti è stata divorata dal fuoco. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri che indagano sull’accaduto. «Ho visto le fiamme e sono corsa giù per le scale per mettere in sicurezza la mia auto, - dice una residente - ma da tempo in questo quartiere viviamo una situazione poco sicura». (e.fl, m.p.)

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