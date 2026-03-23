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24 marzo 2026 alle 00:24

“Autentico” è birra 

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A Nuoro la birra artigianale è protagonista di “C’è Fermento”, evento promosso da Confesercenti e dedicato alla crescita del comparto brassicolo sardo. Tra produttori, ricercatori e operatori del settore, la nuova puntata di “Autentico – il gusto dell’Isola dalla terra alla tavola” (oggi alle 15 su Videolina), a cura di Stefano Birocchi (foto) , esplora la fermentazione come processo che unisce scienza, cultura e identità. Dalla ricerca sulle biotecnologie alla filiera agricola locale, fino al ruolo dei pubblici esercizi, emerge una Sardegna che sperimenta e si evolve, trasformando la birra in uno strumento di valorizzazione territoriale e sviluppo economico. La regia è di Stefano Perra.

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