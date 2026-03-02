“Autentico” a Ittiri 

Gli ulivi che circondano Ittiri hanno fatto da cornice alla terza edizione di PrimOlio, la rassegna regionale dedicata all’olio extravergine d’oliva e alla sua filiera. La nuova puntata di “Autentico – Il gusto dell’Isola, dalla terra alla tavola”, a cura di Stefano Birocchi (foto) , racconta la nascita dell’oro verde di Sardegna seguendo il percorso che va dalla raccolta delle olive alla molitura nel frantoio, fino alla degustazione in piazza insieme a produttori e visitatori. Un viaggio che mette al centro il lavoro delle imprese agricole, la qualità del prodotto e il legame con il territorio, con il contributo delle istituzioni locali e di Confesercenti, impegnate nella promozione di un comparto strategico per l’economia dell’Isola. Appuntamento alle 15 su Videolina.